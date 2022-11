Brucellosi: Rastrelli (FdI), opposizione e maggioranza concordi su errori De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato politico emergente della seduta monotematica del Consiglio regionale campano sul Piano per l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi in Campania è il sostanziale riconoscimento da parte della maggioranza di De Luca delle storture di un Programma che se attuato senza profonde modifiche avrebbe finito per distruggere completare l'intero patrimonio bufalino casertano". Lo ha affermato il senatore campano di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli rinviando alla mozione sulla vertenza bufalina campana approvato oggi all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale della Campania. "Non sorprendono più la volgarità dei toni di scherno nei confronti dei rappresentanti del governo nazionale, nè talune affermazioni dal sapore intimidatorio alle quali è ricorso il presidente De Luca", ha aggiunto Rastrelli. "Comprendiamo il disagio politico ma questo è certo il modo peggiore per affrontare una stagione che speravamo si potesse improntare sin da subito al dialogo e alla correttezza istituzionale", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia. (Ren)