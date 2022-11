Sport: Bagnaia campione del mondo Moto Gp, Piemonte in festa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del mondiale Moto Gp da parte di Bagnaia è un'occasione di festa per l'Italia ma in particolare per il Piemonte dove il motociclista è nato. Francesco Bagnaia è infatti originario di Chivasso (Torino) dove ha cominciato a muovere i primi passi nella categoria Minimoto e Mini Gp. Proprio a Chivasso si è svolta la festa con centinaia di tifosi davanti al maxischermo allestito dal Comune per l'occasione. (Rpi)