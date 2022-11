Cultura: a Napoli la VII conferenza nazionale dell'Associazione delle istituzioni di cultura italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le più importanti istituzioni, fondazioni e accademie italiane si riuniranno a Napoli, nella sede della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, da mercoledì 9 a venerdì 11 novembre per riflettere sul ruolo della cultura nel nuovo decennio, strumento di dialogo, momento di coesione sociale ed occasione di sviluppo. La VII Conferenza nazionale dell'Aici - Associazione delle istituzioni di cultura italiane, riprende, dopo due anni di pandemia, il filo delle assemblee annuali, vero e proprio momento di sintesi e di bilancio della attività dell'associazione, giunta a trent'anni di vita. Il convegno dal titolo "L'Italia è cultura - Le sfide degli anni '20", al quale interverranno i direttori generali del Ministero della Cultura, Mario Turretta (Educazione, Ricerca e Istituti Culturali) e Paola Passarelli (Generale Biblioteche e Diritto d'autore), la direttrice dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche, Simonetta Buttò, il presidente di Aici Valdo Spini e i rappresentanti dei 148 istituti associati, affronterà i temi cruciali legati alla cultura in un momento storico attraversato da gravi crisi globali. Si parlerà dei rapporti tra la cultura e il territorio, le reti civiche, l'ambiente, di diffusione della cultura e coesione sociale, di incidenza della cultura nell'occupazione giovanile. Non mancherà il confronto, nel secondo anno della sua attuazione, sul Pnrr in rapporto alla digitalizzazione del patrimonio di archivi, biblioteche e musei e sul'attenzione del Pnrr - con la riserva del 40 per cento - per il Mezzogiorno e per le Isole. (segue) (Ren)