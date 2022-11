Energia: Borchiellini (PoliTo) ad 'Agenzia Nova', Italia non potrà mai avere un'autosufficienza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L’Italia un'autosufficienza energetica non la può avere. Lo ha affermato ad 'Agenzia Nova' il referente del rettore per l'Energy Center del Politecnico di Torino Romano Borchiellini. "Occorre essere pragmatici. Mancano risorse nel nostro territorio sulle fonti fossili. E sulle rinnovabili, non saremmo comunque indipendenti, perché i materiali di costruzione dei pannelli fotovoltaici e le altre strumentazioni per poter utilizzare le energie rinnovabili non sono nel nostro territorio e dirò di più: anche la stessa Europa ne ha molti pochi di questi materiali. Ci sarebbe indubbiamente una dipendenza. Possiamo però fare una pianificazione nazionale per affrontare al meglio il problema energetico", ha continuato Borchiellini durante l'intervista a 'Nova'.Di cosa si occupa l’Energy center?"Energy center è un’iniziativa del Politecnico di Torino. Ci si è resi conto che poteva essere una grande opportunità, realizzare un tentativo nel far convivere all’interno dello stesso spazio sia la ricerca che la pubblica amministrazione. Ed è quello che è effettivamente accaduto. C’è uno spazio prevalente dedicato alle imprese, dove operano per portare avanti le proprie attività e di volta in volta valutano se ci sono opportunità di svolgere alcune di queste attività con il Politecnico. Il nostro laboratorio va oltre le misurazioni ma coinvolge persone con background molto diversi tra loro, come ingegneri e architetti. Questo ci permette di avere dei momenti in cui i problemi sono affrontati in modo più trasversale. Le ricerche qui trovano un collegamento tra diversi punti di vista, per arrivare ad una visione a 360 gradi sui problemi legati all’energia". (segue) (Rpi)