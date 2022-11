Cultura: a Napoli la VII conferenza nazionale dell'Associazione delle istituzioni di cultura italiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nei suoi trent'anni di vita, ha spiegato il presidente Spini, "è cresciuta, si è affermata come interlocutrice non solo del Ministero della Cultura, ma anche del Cnr e di altre amministrazioni statali e regionali. Oggi Aici si trova di fronte a nuove sfide. La difesa dei diritti, i problemi della pace e della guerra dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina, con le sue conseguenze economiche e sociali in un mondo globalizzato, la necessità di affermare la cultura come elemento di dialogo e di comprensione e insieme di difesa intransigente dei principi di libertà e di democrazia, anche rispetto alle situazioni in cui sono minacciate in particolare le donne". "L'Italia - ha concluso Spini - con la sua cultura del passato, del presente, ma anche dell'avvenire ha un grosso ruolo da giocare in questo campo e un'associazione come Aici, che rappresenta un importante pezzo di società civile, può e deve dare un rilevante contributo". (segue) (Ren)