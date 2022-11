Cultura: a Napoli la VII conferenza nazionale dell'Associazione delle istituzioni di cultura italiane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della Conferenza, inoltre, verrà ricordato il trentennale della costituzione di Aici, che ricorre quest'anno, con una pubblicazione redatta da Andrea Mulas (Fondazione Basso), che ripercorrerà la storia dell'Associazione, attraverso un'ampia documentazione tratta dagli archivi. La VII conferenza Aici è organizzata in collaborazione con la Direzione Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, in sinergia con la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore, e si avvale dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La prima giornata della Conferenza mercoledì 9 novembre, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli, sarà dedicata all'annuale assemblea dei soci Aici (ore 15), cui farà seguito la presentazione dell'Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli - partner organizzativo e finanziario della Conferenza - con interventi del professore Orazio Abbamonte della Fondazione Banco di Napoli, del professore Alfonso Andria, presidente del Centro universitario europeo per i beni culturali, dell'avvocato Francesco Caia, presidente della Fondazione Banco di Napolie del professore Valdo Spini, presidente di Aici. (segue) (Ren)