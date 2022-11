Imprese: De Lise (Ungdcec), commercialisti nei Cda di società a capitale estero per favorire investimenti sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattro giorni di studio delle opportunità offerte da Singapore ai commercialisti e alle imprese italiane; di confronto con autorità istituzionali, di aggregazione e approfondimento. Quattro giorni storici per l'Unione nazionale giovani commercialisti, perché mai prima d'ora si era organizzato un evento così prestigioso fuori dal confine nazionale, con un'importante presenza di colleghi. E perché dà l'esatta dimensione della nostra associazione, sempre proiettata al futuro e impegnata a percepire le potenzialità che potrebbero essere sfruttate per migliorare il lavoro dei professionisti e migliorare il sistema Paese". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, commentando l'iniziativa "Missione Singapore 2022" messa in campo insieme a Iuya e Apri Europa. (segue) (Ren)