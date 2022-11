Campania: Lega, no a spaccature nella coalizione. De Luca è in difficoltà, puntiamo a governo Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che gli amici di Fratelli d'Italia e di Forza Italia in consiglio regionale, in questi giorni impegnati fra loro in una dura lotta intestina, abbiano trovato un motivo di pacificazione e la forza di esprimere finalmente parole di critica al presidente De Luca. La Lega, dopo aver portato avanti da sola con onore e dignità la bandiera del Centrodestra in consiglio regionale, è ben lieta di aver offerto questo ulteriore contributo alla battaglia per liberare la Campania da chi, in ogni campo, considera la politica luogo di interessi personali. Il Presidente De Luca appare in difficoltà, è il momento di guardare, ancora una volta e di più, a quello che ci unisce. Restiamo coesi e puntiamo a governare la Campania, costruendo un'alternativa forte nell'interesse di tutti i cittadini campani". Così in una nota il Gruppo Lega Campania.(Ren)