Camera: Appendino (M5s) su norma anti-rave, norme per affrontare efficacemente queste situazioni ci sono già

- Il decreto legge contro i rave (che con i rave ha poco a che fare) è stato approvato in fretta e furia dal governo come fosse l'emergenza del Paese. In realtà è tanto inutile quanto pericoloso, al punto che la stessa maggioranza sta correndo ai ripari per modificarlo in Parlamento. Inutile perché, come dimostra la gestione stessa del rave di Modena da parte delle forze dell'ordine, le norme per affrontare efficacemente queste situazioni ci sono già. Lo scrive su Facebook la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, commentando le polemiche attorno al Dl anti-rave. "Pericoloso, invece, perché rappresenta una minaccia al diritto di manifestare come ravvisato già da autorevoli giuristi che lo ritengono anticostituzionale. La richiesta di sicurezza è un tema reale e più che legittimo. Quando ero Sindaca, però, nessun cittadino mi ha mai fermato per strada chiedendomi di risolvere il problema dei rave party - continua Appendino -. (segue) (Rpi)