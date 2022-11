Cultura: oggi il presidente Luiss Vincenzo Boccia a CasaCorriere, presenta il progetto Art for Education

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Luiss Vincenzo Boccia sarà uno degli ospiti dell'anteprima di "CasaCorriere Festival", evento organizzato per il venticinquesimo compleanno del Corriere del Mezzogiorno, al via venerdì 4 novembre alle ore 11:00 al Palazzo Reale di Napoli. Con la direzione artistica di Laura Valente, il Festival aggregherà fino a domenica 6 novembre intellettuali, politici, accademici e giornalisti per raccontare il cambiamento tra arte, sostenibilità ed innovazione in uno tra i siti più iconici di tutto il Sud Italia. In dialogo con il Direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Direttore di Palazzo Reale Mario Epifani e il Direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo d'Errico, il Presidente Boccia si soffermerà sui temi della kermesse, a partire dall'impatto e dal significato culturale delle opere di Serge Attukwei Clottey, tra gli artisti africani più quotati nel mercato globale dell'arte contemporanea, primo ospite del progetto Luiss "Art for Education". (segue) (Ren)