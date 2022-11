Cultura: oggi il presidente Luiss Vincenzo Boccia a CasaCorriere, presenta il progetto Art for Education (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una di queste opere, intitolata "Sometime in your life" (2015-2022), è esposta nella sede Luiss di Viale Pola insieme ad altre tre creazioni che l'artista ha realizzato durante il suo periodo di residenza all'Università. L'iniziativa "Art for Education" è nata a maggio 2022 per ospitare artisti, provenienti da paesi del Mediterraneo e del continente africano, che realizzano ed espongono le proprie opere all'interno all'Ateneo. Si tratta di donazioni che hanno come fine ultimo quello di essere vendute sul mercato per finanziare borse di studio per giovani talenti del paese d'origine dell'artista. Le tre opere di Clottey create in Luiss (Man's labor; Bodytour; Woman's Strength) saranno esposte al Palazzo Reale proprio in occasione della tre giorni di Casa Corriere. (segue) (Ren)