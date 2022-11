Autostrade: la Tangenziale di Napoli laboratorio per la mobilità del futuro con il Programma Mercury (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La rivoluzione in atto nel trasporto stradale - aggiunge Ennio Cascetta, presidente di Tecne - renderà le autostrade sempre più sicure e sostenibili. La tangenziale di Napoli ha una tradizione di eccellenza nella sperimentazione delle tecnologie innovative. Basti pensare che è stata la prima autostrada con un sistema automatico di pagamento e la prima autostrada urbana ad avere il tutor per il controllo della velocità. Dati alla mano questo ha comportato 4000 incidenti in meno dal 2008 certificati della polizia stradale. Tecne intende fornire al tutto il gruppo ASPI le nuove competenze ingegneristiche che consentiranno un ulteriore salto tecnologico per la mobilità sostenibile.” “La seconda edizione della SI Academy – afferma Andrea Prota professore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura della Federico II - parte in coincidenza con l’avvio del progetto “Federico II Smart Infrastructure Lab – F2SI LAB” che il nostro Ateneo si è aggiudicato nell’ambito dei bandi PNRR destinati alla creazione di Infrastrutture di Ricerca per l’Innovazione. F2SI LAB consentirà di validare e certificare materiali e sistemi avanzati per la fabbricazione digitale, soluzioni e tecnologie per il monitoraggio e per l’energia rinnovabile. L’accordo con TANA prevede che siano identificate delle tratte che diventano un “open lab” presso cui potranno essere testati e certificati sensori e sistemi avanzati per le infrastrutture”. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri Matteo Lorito, Magnifico rettore dell’Università Federico II, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Luigi Massa, Amministratore Delegato di Tangenziale di Napoli, Ennio Cascetta, Presidente Tecne. (Ren)