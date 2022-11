© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania: COMUNE Commissione Politiche Sociali Istituzione nuovo capitolo di entrata denominato "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità a decorrere dall'anno 2022" Invitati: assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese. Napoli, Comune - 3 piano, stanza 19 - via Verdi 35 (ore 13) (segue) (Ren)