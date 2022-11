Cultura: oggi il presidente Luiss Vincenzo Boccia a CasaCorriere, presenta il progetto Art for Education (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Art for Education rappresenta un importante tassello del mosaico progettuale della Luiss, grazie alla potenza creatrice di opere ispirate ai valori di sostenibilità, diversità ed inclusione, capaci di costruire un ponte culturale tra Italia e Africa e di generare valore da re-investire sui talenti dei Paesi di prossimità. L'Italia può diventare un vero "hub di formazione euro-mediterranea" se sarà in grado di attrarre giovani di queste realtà per formarli e farne la futura classe dirigente locale delle istituzioni pubbliche e private. È un grande progetto di diplomazia culturale che il nostro Ateneo ha intrapreso da tempo" ha dichiarato il presidente Luiss Vincenzo Boccia. Da martedì 8 novembre sarà in Luiss la seconda ospite del progetto "Art for Education", l'artista tunisina Takoua Ben Mohamed. (Ren)