Napoli: approvate delibere di giunta per osservatori comunali contro omotransfobia e violenza sulle donne

- Sono state approvate dalla giunta comunale di Napoli, su proposta dell'assessore Emanuela Ferrante, due delibere per rendere operativi due nuovi osservatori comunali per il contrasto all'omotransfobia ed alla violenza sulle donne, organismi permanenti con funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione, consulenza e sostegno all'amministrazione comunale nella sua opera di contrasto ad ogni fenomeno di violenza e discriminazione di genere. "Nel mese in cui cadono le due giornate nazionali in ricordo delle innumerevoli vittime di violenza - ha affermato l'assessore - l'amministrazione comunale vuole riattivare e rendere più efficienti gli osservatori, allo scopo di individuare ed attuare ogni strategia utile a contrastare e combattere, nel modo più efficace possibile, ogni atto di violenza." (Ren)