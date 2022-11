Libri: il 9 novembre a Napoli la presentazione di "Viaggio in una vita sospesa" di Elvira Froio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elvira Frojo apre una finestra sul mondo e svolge riflessioni con il coraggio di interrogarsi facendo vincere sempre le ragioni del cuore. Dalla cronaca, il racconto della vita e della morte, di cambiamenti epocali, pregiudizi, violenze e sopraffazioni sulle donne ma anche il desiderio di ascolto e di dialogo, il valore dell'accoglienza e della tenerezza, sono il filo conduttore costante per l'autrice", ha spiegato nella prefazione Covato che ha aggiunto: "Una prospettiva esaltata da quella fragilità della donna che vuol dire amore. Sigillo di un genio femminile che in molti campi dell'azione umana fa la differenza e chiede condivisione e responsabilità anche agli uomini". Per l'editore Bianco, il libro accompagna il lettore tra le spire di due drammatici avvenimenti, la pandemia e la guerra, destinati a mutare per sempre il volto della Storia. "Non una traccia di scoramento, tuttavia, ma una restituzione narrativa che, mentre racconta i fatti per come accadono, non manca di accompagnarli a profonde riflessioni umane", con la prospettiva di una piena condivisione tra uomini e donne e per un mondo migliore. La presentazione del libro, in anteprima nazionale, avrà luogo a Napoli, mercoledì 9 novembre 2022 (ore 18), luogo a Napoli al Gran Caffè Gambrinus. Con l'autrice, interverranno: Maria Masi, presidente Consiglio Nazionale Forense; Sergio Zeuli, magistrato; Angela Procaccini, scrittrice; Ester Siracusa, avvocato. Modera: la giornalista Januaria Piromallo. (Ren)