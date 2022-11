Campania: FdI e FI, elezione Rescigno coi voti di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quel che si è verificato, quest'oggi, in consiglio regionale è inaccettabile e provocatorio. L'ala deluchiana della maggioranza ha indebitamente interferito nelle scelte libere e autonome dell'opposizione portando, con i propri voti, alla presidenza della commissione regionale anticamorra la consigliera della Lega, Carmela Rescigno, nonostante la richiesta di Fratelli d'Italia e di Forza Italia di un rinvio per una più attenta valutazione e condivisione politica della scelta". A dirlo sono stati i gruppi regionali campani di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. "È evidente - hanno aggiunto - che una intromissione del genere, che riguarda la guida di un organo di garanzia destinato all'opposizione, non avrebbe potuto consumarsi senza l'avallo del presidente della Regione che ha deciso di scegliersi pure chi dovrà controllare e valutare il suo operato amministrativo". "E sorprende che di questa manovra, da cui trapela una chiara insofferenza per i meccanismi democratici di autodeterminazione, abbia beneficiato un partito – la Lega – che della denuncia di pratiche autocratiche del governatore - hanno sottolineato FdI e Forza Italia - aveva fatto il proprio vessillo di battaglia; anche e soprattutto in relazione a vicende analoghe avvenute a inizio consiliatura. Ma evidentemente dev'essersi raggiunto un inedito equilibrio, di cui ignoriamo finalità e contenuti, che non tiene conto del valore e del significato della parola opposizione". "Ci saremmo aspettati, ai fini di una leale collaborazione tra i partiti di opposizione, un diverso atteggiamento da parte della Lega che puntasse a preservare la compattezza e la impermeabilità del rapporto politico della coalizione invece di inseguire ostinatamente una nomina che appare più una concessione dall'alto che la valorizzazione di un riconoscimento sul campo", hanno concluso.(Ren)