Zes Campania: Tavassi a Nova, agevolazioni e semplificazioni sono opportunità che ci hanno spinto a investire - foto

- "L'importanza delle agevolazioni concernenti la semplificazione burocratica e normativa previste per legge dalla Zes Campania sono state un incentivo decisivo, che ci ha spinto ad investire e ad entrare in un sito come l’Interporto, altamente specializzato sul fronte della logistica e che ci permetterà di sviluppare al meglio il nostro business". Lo ha dichiarato a Nova Francesco Tavassi, presidente della Temi spa, licenziataria esclusiva Gls per Napoli e provincia, commentando la presentazione avvenuta ieri della nuova sede dell'azienda presso l'Interporto di Nola, dove verrà realizzato un immobile di 12.000 metri quadri. "Questo investimento - ha sottolineato Tavassi - segue le caratteristiche di quelli che abbiamo realizzato negli ultimi anni, tutti improntati a una attenzione massima verso l’ecosostenibilità, con impianti fotovoltaici e le cariche per i veicoli elettrici". Quanto all'utilità dello strumento Zes, Tavassi ha dichiarato di ritenere che "il nuovo governo prorogherà queste agevolazioni previste dalla legge, a cominciare dal credito d'imposta", ma ha aggiunto che "ancora più importanti sono le semplificazioni che si potranno ottenere grazie alle Zes". "Nuovi investimenti potranno essere sviluppati grazie a uno strumento legislativo che ha tra le sue priorità la semplificazione delle procedure che creano ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni", ha concluso Tavassi, leader dell'omonimo Gruppo che opera da tre generazioni nella logistica distributiva, nei trasporti da e verso l’estero e ha raggiunto, nel 2021, circa 120 milioni di euro di fatturato con più di 5000 clienti gestiti.(Ren)