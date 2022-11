Cultura: oggi il presidente Luiss Vincenzo Boccia a CasaCorriere, presenta il progetto Art for Education (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clottey, classe '85, originario del Ghana, crea dei complessi tessuti unendo centinaia di tessere di vecchia plastica gialla con il filo di rame. Questi rifiuti di plastica sono la sua "strada verso casa" e, al contempo, memoria delle migrazioni del popolo africano. Tutto nasce, infatti, dalle taniche di plastica usate in Africa per trasportare l'olio da cucina: questi contenitori blu, bianchi e gialli, diventarono oggetti preziosi, in Ghana, durante un periodo di grave siccità, perché servivano alle famiglie per portare l'acqua a casa. Furono poi abbandonate dappertutto: nelle discariche improvvisate sulle spiagge, nelle strade delle città, ovunque, contribuendo all'innalzamento del livello di inquinamento dell'intero territorio. Clottey, oltre 18 anni fa, ha deciso di 'trasformarle' in opere d'arte, creando una narrazione molto potente che lo rende ambasciatore artistico di "economia circolare". (segue) (Ren)