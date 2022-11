Campania: Lega, bene Rescigno a presidenza commissione anticamorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la nomina della nostra consigliera Carmela Rescigno alla guida della Commissione Anticamorra del Consiglio Regionale della Campania. Grazie ai consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno così premiato il merito e l'impegno istituzionale contro la criminalità organizzata di una donna forte, seria, passionaria e leghista. Buon lavoro alla neo presidente e a tutti i componenti. La Lega come sempre è in prima linea nella lotta alla criminalità". Così il segretario regionale della Lega in Campania on. Valentino Grant e il capogruppo in Regione Severino Nappi. "Ringrazio il capogruppo Severino Nappi, il segretario regionale on. Valentino Grant e il ministro Matteo Salvini per il sostegno e gli auguri. Un sentito ringraziamento a tutti i colleghi che hanno inteso affidarmi questo delicato incarico che onorerò, come sempre fatto, con la massima attenzione, efficacia e determinazione". È quanto ha dichiarato la consigliera regionale Carmela Rescigno, presidente della Commissione Anticamorra della Regione Campania. (Ren)