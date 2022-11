Libri: il 9 novembre a Napoli la presentazione di "Viaggio in una vita sospesa" di Elvira Froio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il senso del futuro al quale guardiamo con ansia ha riconosciuto, nelle ferite vissute, la forza dei messaggi del cuore ma siamo adeguati a vivere questa nuova dimensione, dopo le mascherine e le armi, o prevarranno ancora ambiguità e superficialità, egoismo e narcisismo, cinismo e rancore? Siamo pronti a lasciarli alle spalle e, fiduciosi, a ripartire con un nuovo sentire?". È uno degli interrogativi del nuovo libro di Elvira Frojo, scrittrice napoletana e romana di adozione, giornalista e avvocato, già dirigente della Pubblica Amministrazione, dal titolo "Viaggio in una vita sospesa. Per un futuro possibile le parole del cuore" (pagg. 287, 20 euro, Rogiosi editore), in libreria e su web, con prefazione di Valeria Covato, condirettrice di Formiche.net, e postfazione dell'editore Rosario Bianco. L'autrice, alla quarta pubblicazione dopo il successo dei volumi "Il sorriso delle donne imperfette. Viaggio nell'alfabeto del benessere", "Il tempo del cuore. Il galateo delle donne imperfette", entrambi edizioni San Paolo, e coautrice di "Non di solo pane" (ed. Maggioli), insignita di vari premi per la cultura, interessata a tematiche femminili e relazioni interpersonali, propone una raccolta di 55 articoli pubblicati negli ultimi due anni sul quotidiano online Formiche.net che raccontano eventi e protagonisti dell'attualità con la sensibilità della donna e con l'obiettivo di offrire un decalogo per nuovi orizzonti di vita. (segue) (Ren)