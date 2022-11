Torino: il commissario Europeo per il Bilancio Johannes Hahn in visita privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piacere accogliere oggi a Torino il commissario europeo per il bilancio, Johannes Hahn. Il Commissario era già stato altre volte in Piemonte, ma mai a Torino ed è rimasto molto impressionato dalla bellezza e vivacità del nostro capoluogo. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio che oggi ha accolto, assieme al sindaco di Torino Stefano Lo Russo e al Prefetto Raffaele Ruberto, il commissario Europeo al Bilancio Johannes Hahn in visita privata nel capoluogo Piemontese dove ha potuto visitare le principali realtà culturali e imprenditoriali del territorio. (Rpi)