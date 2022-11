Campania: Borrelli (Europa Verde), fare chiarezza su lista d'attesa aggirata all'ospedale di Nola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sollecitata dal presidente De Luca, è stata avviata un'indagine interna all'ospedale di Santa Maria della Pietà di Nola, dove sarebbe stata favorita la suocera di un ex direttore amministrativo dell'Asl Na 3, per la quale sarebbe stata allestita una sala operatoria del nosocomio per un'operazione al femore nella notte tra l'uno e il due novembre scavalcando la lista d'attesa come ha denunciato il Mattino. Bene la presa di posizione del Presidente che chiede sia fatta immediatamente chiarezza sulla vicenda. Quella delle liste d'attesa è una piaga che affligge la sanità campana e a patirne le conseguenze sono i cittadini. E' inaccettabile che le prevaricazioni arrivino proprio da chi conosce bene la situazione dei nosocomi della regione e i tanti sacrifici fatti per garantire una qualità migliore dell'assistenza sanitaria. Vengano al più presto accertate le responsabilità e siano attuate tutte le misure disciplinari che il caso merita". Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania di Europa Verde. (Ren)