Governo: Bernini su Dl anti-rave, non si applica a Università, ok a precisazione ambito di applicazione norma

21 luglio 2021

- Io da ministro dell’Università dico che questa norma non si applica a manifestazioni di dissenso di qualsiasi tipo che potrebbero avvenire ad esempio nell’Università e nelle scuole. Lo ha affermato il ministro dell’Università Anna Maria Bernini in visita a Torino, commentando le proteste attorno alla norma anti-rave. “La norma può essere certamente modificata dal Parlamento. È una proposta che io considero largamente condivisibile, altrimenti non avrei votato a favore. È doveroso garantire la libera manifestazione del pensiero e riunione, ma non l’illegalità. Vogliamo precisare l’ambito della norma? Facciamolo, l’importante è che sia chiaro che ad un atto illecito e abusivo, che riguarda immobili o terreni pubblici o privati, deve corrispondere una sanzione”, ha concluso Bernini. (Rpi)