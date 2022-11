Ambiente: Biologicamente, la natura non dona frutti uguali e in serie come Big Mac (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'agricoltura biologica è l'unica via per permettere all'ambiente in cui viviamo di sopravvivere - ha commentato il presidente di Terramore Carmine Papace - I vantaggi di una coltivazione biologica sono diversi: la biodiversità è tutelata, l'acqua non viene inquinata da pesticidi. Si ristabilisce il giusto equilibrio tra produzione agricola, tutela delle risorse ambientali e fabbisogno di cibo perché si produce riducendo gli sprechi. Infine con una conversione totale al biologico sarebbe abbattuto il rischio di contaminazione degli alimenti con le sostanze chimiche tossiche utilizzate nell'agricoltura convenzionale e si supererebbe il pericolo dell'antibiotico-resistenza derivante dall'abuso di questi farmaci negli allevamenti convenzionali intensivi: per l'OMS questa è la più grave emergenza sanitaria globale". (Ren)