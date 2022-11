Scuola: incontro Valditara-sindacati, proposto tavolo di confronto su questioni strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi il primo incontro tra il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e i rappresentanti dei sindacati e delle parti sociali del mondo della scuola. Hanno partecipato all’incontro il ministro, la segreteria tecnica del ministero, il segretario generale della Flc Cgil Francesco Sinopoli, la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci, il segretario generale della Uil Scuola Giuseppe D’Aprile, la segretaria generale Snals-Confsal Elvira Serafini, il coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams Rino Di Meglio, il presidente nazionale dell’Anief Marcello Pacifico. L’incontro si è svolto in un clima di serena collaborazione, tutti i partecipanti hanno concordato sul confronto come metodo primario per affrontare le sfide decisive che attendono la scuola italiana. “Si avvia oggi un percorso di ascolto con le parti sociali. Mi sono attentamente appuntato tutte le urgenze che i rappresentanti dei lavoratori mi hanno segnalato. La grande Alleanza per la Scuola e il Merito che ho lanciato e in cui credo fermamente ha come pietra miliare il dialogo con chi affronta in prima persona sul campo le criticità del mondo della scuola”, dichiara Valditara. (segue) (Com)