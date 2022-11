Procida 2022: sabato la presentazione dei risultati del "Ritual Project" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attingendo ai suoni rituali digitalizzati, Polcari metterà in scena una sofisticata e innovativa elaborazione musicale, corredata da immagini video di luoghi e volti dell'isola, in collaborazione con la filmedit di Franco Lamuro. "Si tratta di un'opera composta esclusivamente per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 - ha spiegato -un mix artistico fatto di suoni live e registrazioni di archivio nel segno di una rinnovata forma di restituzione di parte del grande patrimonio culturale dell'isola, alla sua comunità, e una forma di fruizione suggestiva ed alternativa rispetto ai tradizionali archivi museali che nell'isola sono ancora da costruire". Domenica 6 novembre partirà invece un laboratorio sulla costruzione di tracce audio. "Ritual Project - ha aggiunto il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano - è un progetto che ci ha aiutato a proteggere il passato, preservare le identità, far dialogare tra loro le generazioni e, soprattutto, salvare dall'estinzione l'immenso patrimonio culturale immateriale dell'isola di Procida". (Ren)