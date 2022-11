Covid: Donini (Regioni) su medici no vax, Schillaci ci convochi prima di prendere decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se mi posso permettere un consiglio non richiesto al neoministro della Salute Schillaci è che, se vuole contribuire al fatto che le regioni non vadano in ordine sparso, magari sarebbe buona abitudine incontrarci prima di assumere una decisione. La commissione nazionale Salute è Convocabile in poche ore. Poteva essere anche un'occasione per discutere non solo la decisione politica, che spetta al governo, ma anche l'aspetto più pratico". Così Raffaele Donini, assessore alla Sanità Emilia-Romagna e coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni su Rai Radio1 parlando del reintegro dei medici no vax.(Rin)