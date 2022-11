Trasporti: Alicost proroga fino al 13 novembre la tratta Salerno-Maiori-Amalfi-Capri - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà attiva fino a domenica 13 novembre la linea Alicost che collega Salerno a Maiori, Amalfi e Capri. Uno sforzo questo, che la società di navigazione ha inteso affrontare dopo avere sentito diversi albergatori e amministratori delle città della costiera amalfitana interessate: "Siamo fiduciosi - ha affermato l'amministratore delegato di Alicost, Fabio Gentile - sulla tenuta delle condizioni metereologiche e, come concordato con gli imprenditori e le amministrazioni comunali, abbiamo inteso prorogare un servizio che già ci ha regalato diverse soddisfazioni". La linea in questione è quella che parte ogni giorno dal Molo Manfredi del porto di Salerno alle ore 8.40 per portare i passeggeri prima a Maiori (ore 8.55), poi ad Amalfi (ore 9.30) e infine a Capri (ore 9.30), mentre per il ritorno la partenza è fissata dall'isola Azzurra sempre ogni giorno alle 15.30. "La scelta di prorogare il servizio fino al 13 novembre - ha aggiunto Gentile - è dettata anche dalla volontà comune di evitare l'ingolfamento delle arterie viarie che portano alla costiera amalfitana. Anche per questo motivo, di concerto con gli interlocutori coinvolti, si è deciso di prevedere uno sconto straordinario del 30% per tutti i residenti che decideranno di utilizzare le nostre corse". (Ren)