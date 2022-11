Istat: a settembre torna crescere occupazione, +46 mila occupati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di occupati a settembre 2022 supera quello di settembre 2021 dell’1,4 per cento (+316 mila unità). L’aumento coinvolge entrambi i sessi e tutte le classi d’età, ad eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa; il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,3 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+1,0 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva. Rispetto a settembre 2021, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-11,8 per cento, pari a -266 mila unità) e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,6 per cento, pari a -344 mila). (Rin)