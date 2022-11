Vulcani: elaborato nuovo modello statistico per calcolare probabilità di eruzione dei tre vulcani napoletani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella maggior parte dei vulcani, per quanto diversi tra loro, esistono almeno due stati, da noi identificati come periodi di alta e di bassa attività, e con il nostro modello descriviamo quantitativamente l'alternanza tra questi due stati", ha proseguito Roberto Sulpizio, dell'Università di Bari. "Studiando la storia eruttiva dei vulcani napoletani, che sono molto diversi tra loro, con il nostro modello - ha sottolineato Sulpizio - abbiamo descritto in maniera omogenea le caratteristiche dei due differenti stati di attività per ciascuno di essi e la tempistica nella quale si registra nuovamente l'equilibrio del sistema vulcanico dopo una fase di alta attività eruttiva. Queste analisi possono fornire dati importanti per comprendere a pieno le dinamiche che governano il verificarsi delle eruzioni, ma soprattutto permettono di stimare in modo omogeneo e confrontare tra loro la probabilità di eruzione dei diversi vulcani, e, di conseguenza, la loro pericolosità". (segue) (Ren)