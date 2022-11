Regioni: Fedriga, con Calderoli discusso di Autonomia ed emergenze, presentate nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il ministro Calderoli abbiamo discusso di Autonomia differenziata, ma anche delle emergenze economiche e sociali del Paese. Su quest’ultimo tema abbiamo presentato il documento di proposte della Conferenza delle Regioni”. Lo dichiara il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, dopo la riunione ministro degli Affari regionali e delle autonomie. “Si tratta di questioni – spiega Fedriga - che vogliamo affrontare insieme al governo per dare risposte alle esigenze di cittadini, imprese e territori. In particolare abbiamo evidenziato i problemi legati al caro energia che interessano servizi primari come la sanità. E’ un’agenda con le priorità". “E’ chiaro – aggiunge - che sono a rischio anche gli equilibri dei bilanci regionali per i maggiori costi di funzionamento dei servizi, ma anche per i mancati introiti previsti. Ad esempio nel settore del trasporto pubblico locale attendiamo copertura per i minori ricavi". (segue) (Rin)