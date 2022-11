Regioni: Fedriga, con Calderoli discusso di Autonomia ed emergenze, presentate nostre proposte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sull’autonomia differenziata il ministro Calderoli ha aggiornato sul percorso che intende intraprendere, annunciando che nei prossimi giorni invierà alle Regioni una bozza su cui potremo lavorare e collaborare per proporre degli spunti come sistema delle Regioni. Consapevoli che abbiamo di fronte un processo di innovazione virtuosa in grado di realizzare una rinascita dei territori e delle realtà produttive”, conclude Fedriga. (Rin)