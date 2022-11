Cultura: sabato al Museo-Frac di Baronissi inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni Timpani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Timpani è un incisore puro – ha scritto Bignardi –, di quelli cioè che non fanno dell'esercizio calcografico un espediente per riportare sulla lastra brani pittorici. Si serve di un lessico proprio di tale pratica che non è solo maestria della tecnica, del suo controllo, bensì frutto di una esperienza, condotta come esercizio del pensiero. Il suo stile, mai ripetitivo, tocca, a volte, l'eclettismo, esprime la forza e la tenacia di un metodo che non lascia scampo all'improvvisazione. Una pratica esperienziale che si muove tra il reticolo morandiano e il segno corsivo proprio degli artisti postimpressionisti o di quelli attivi nell'ambito della Secessione, tra stesure pittoriche simboliste elaborate all'acquatinta e l'essenzialità del gesto di matrice informale. Uno stile che affonda le radici, richiamando Barthes, "nell'opacità dei ricordi segreti dell'artista", accolti come materia immaginativa". "Una riflessione sul lavoro di Timpani – ha rilevato Annalisa Mazzola –, non può prescindere dal prendere in esame il peso e l'entità che in esso assume il mezzo incisorio in relazione alla possibilità di realtà che pertiene a certi specifici sedimenti poetici. È cioè fatto non riducibile ad una predilezione istintiva, genuina dell'incisione in quanto processo tramite il quale poter più efficacemente effettuare i propri intendimenti espressivi. Timpani ha da subito intuito l'incisione come terreno fertile, perché certi frutti e fiori germogliassero tanto vigorosamente da riuscire a celare totalmente quel suolo matrice da cui sorgevano e dalla cui peculiarità pure dipendeva totalmente quel loro rigoglio esuberante". La mostra resterà aperta fino al 4 dicembre 2022. (Ren)