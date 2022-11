Ambiente: Biologicamente, la natura non dona frutti uguali e in serie come Big Mac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 4 novembre, Biologicamente fa tappa a Pagani per incontrare i bambini dell'Istituto Comprensivo Statale S. Alfonso M. de' Liguori (Plesso Don Milani) con un team di tecnici che rappresenterà il progetto "Biologicamente" attraverso la partecipazione del biologo nutrizionista Giuseppe Fresa. "In questo appuntamento parliamo ai bambini della scuola primaria per mostrare gli effetti dell'agricoltura intensiva e i risultati di una coltivazione biologica sui prodotti della terra. Le differenze sono visibili anche per i più piccoli perché la natura non dona frutti uguali e in serie come Big Mac - ha spiegato il presidente di Terramore Carmine Papace che rappresenta la cooperativa promotrice di Biologicamente - Se non trattati con prodotti chimici avremo frutti forse meno belli ma più sani. Cerchiamo di trasferire l'idea che ognuno di noi, con le sue scelte, può giocare un grande ruolo nel sostenere l'economia, favorendo al contempo un'agricoltura rispettosa delle stagioni, a basso impatto e soprattutto non intensiva. Siamo certi che questo lavoro cambierà il futuro. Il seme dell'informazione germoglierà". (segue) (Ren)