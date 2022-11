Ambiente: Biologicamente, la natura non dona frutti uguali e in serie come Big Mac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna informativa finanziata dalla Regione Campania, dedicata alla diffusione della cultura, dello stile alimentare e della coltivazione biologica - (con la Misura 3 Sottomisura 3.2, tipologia di intervento 3.2.1) con l'azione di "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" del PSR 2014/2020, approda dopo varie tappe, nell'Agro Nocerino Sarnese. Il team all'interno dell'aula porterà una sorta di mercato contadino di prodotti biologici, per confrontarli con gli stessi esemplari provenienti da agricoltura intensiva ottenuti con l'uso di prodotti chimici e di sintesi. Il territorio a nord della Provincia di Salerno che con la Piana del Sele risponde alle richieste internazionali di prodotto fresco da parte dei top buyers del segmento, grazie alla consistente produzione di frutta e verdura intercetta la domanda della Grande Distribuzione italiana ed estera. Durante l'incontro con i ragazzi si discuterà dell'importanza di convertire al biologico le coltivazioni esistenti al fine di immettere sul mercato un prodotto fresco di maggiore qualità e sicurezza per la salute. (segue) (Ren)