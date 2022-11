Autostrade: la Tangenziale di Napoli laboratorio per la mobilità del futuro con il Programma Mercury

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro importante traguardo per il Programma Mercury, l’ambizioso piano del Gruppo Autostrade per l’Italia per una mobilità sempre più sostenibile, all’insegna della cooperazione con il mondo accademico, il tech e la digitalizzazione delle infrastrutture e dei servizi al viaggiatore. Un’operazione che vede la Tangenziale di Napoli insieme a tutte le Società del gruppo Autostrade per l’Italia come “laboratorio a cielo aperto” delle sperimentazioni che saranno poi diffuse su tutta la rete nazionale e che, da oggi, diventa anche “open lab” dell’Università Federico II di Napoli. Grazie al rafforzamento di questa virtuosa sinergia, infatti, da oggi l’infrastruttura partenopea sarà a disposizione dell’Ateneo per testare le soluzioni tecnologiche sviluppate in collaborazione con diverse realtà, nell’ambito del progetto europeo F2 Smart Lab. (segue) (Ren)