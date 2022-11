Autostrade: la Tangenziale di Napoli laboratorio per la mobilità del futuro con il Programma Mercury (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Puntiamo sull’eccellenza del Sud per dare un valore aggiunto al nostro programma Mercury, il piano di Autostrade per l’Italia per una mobilità sempre più tech, green e all’avanguardia” afferma l’Ad di Aspi Roberto Tomasi. “Il rafforzamento della sinergia con la Federico II, in un contesto strategico come quello della Tangenziale di Napoli, rappresenta un modello virtuoso che genera benefici su tutto il territorio. La Si Academy è espressione del nostro impegno nello sviluppo delle competenze di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide che ci attendono. Una strategia tesa a rendere la nostra rete innovativa e sempre più accogliente, in linea con le esigenze degli utenti e delle comunità che attraversa”. “In occasione dei cinquant’anni dall’inaugurazione – afferma l’Ad di Tana Luigi Massa - la Tangenziale di Napoli conferma la sua vocazione al servizio del territorio e di tutte le persone che ogni giorno utilizzano la nostra infrastruttura. La collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II ha generato un importante programma di investimento di circa 200 milioni di euro volti alla realizzazione di interventi finalizzati alla sicurezza dell’infrastruttura e all’innovazione tecnologica per renderla sempre più sostenibile, sempre più protagonista della mobilità cittadina del futuro”. (segue) (Ren)