Istat: a settembre torna crescere occupazione, +46 mila occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre 2022, dopo due mesi di calo, l’occupazione torna a crescere, registrando 46 mila occupati in più del mese precedente. Lo rileva l’Istat. L’occupazione (+0,2 per cento, pari a +46 mila) aumenta per uomini e donne, per i dipendenti permanenti e per le classi d’età centrali (25-49 anni), mentre diminuisce per le restanti classi di età, per i dipendenti a termine e gli autonomi. Il tasso di occupazione sale al 60,2 per cento (+0,2 punti). Il numero di persone in cerca di lavoro cresce (+0,4 per cento, pari a +8 mila unità rispetto ad agosto) tra i maschi, tra chi ha meno di 24 anni e tra i 35-49enni. Il tasso di disoccupazione totale rimane al 7,9 per cento, quello giovanile sale al 23,7 per cento (+1,6 punti). La diminuzione del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,7 per cento, pari a -86 mila unità) coinvolge uomini, donne e chi ha meno di 50 anni. Il tasso di inattività cala al 34,6 per cento (-0,2 punti).Confrontando il terzo trimestre con quello precedente, si registra una diminuzione del numero di occupati di 22 mila unità, pari allo 0,1 per cento. Il calo dell’occupazione registrato nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-2,4 per cento, pari a -48 mila unità) e alla crescita degli inattivi (+0,3 per cento, pari a +40 mila unità). (segue) (Rin)