Vulcani: elaborato nuovo modello statistico per calcolare probabilità di eruzione dei tre vulcani napoletani

- Per la prima volta, i ricercatori possono produrre una valutazione comparabile delle probabilità di eruzione e della pericolosità sul territorio tra i tre vulcani napoletani: Vesuvio, Ischia e Campi Flegrei. Tutto questo grazie ad un nuovo modello statistico che, studiando l'alternanza dei periodi di alta e bassa attività eruttiva, permette di confrontare sistemi vulcanici anche molto diversi tra loro, migliorando la comprensione del loro comportamento. È questo il risultato dello studio "A simple two-state model interprets temporal modulations in eruptive activity and enhances multivolcano hazard quantification" realizzato da un team internazionale di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e del British Geological Survey (Bgs) di Edimburgo (Uk). Lo studio, appena pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances, ha analizzato i tre vulcani attivi dell'area napoletana: il Vesuvio, i Campi Flegrei e l'isola di Ischia. (segue) (Ren)