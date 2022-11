Campania: Nappi (Lega), dopo tragedia sfiorata su Circum De Gregorio rassegni dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stato drammatico del trasporto pubblico in Campania attenta alla vita dei passeggeri e del personale in servizio. Solo il caso ha evitato che non si registrassero vittime per lo scoperchiamento del tetto di un treno Circum, sulla tratta Napoli-Sorrento. I pendolari non solo devono subire l'odissea quotidiana della peggiore linea d'Italia, in termini di ritardi e disservizi, ma viene messa a repentaglio anche la loro incolumità. A ciò si aggiunga che mentre si spendono soldi dei campani per mettere a disposizione mezzi pubblici per riempire la piazza a De Luca, De Gregorio lascia circolare treni in condizioni tragiche. La misura è più che colma, il presidente di Eav rassegni subito le dimissioni". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania e componente della Commissione Trasporti. (Ren)