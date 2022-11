Autonomia: Upi, da Calderoli impegno a restituire piena dignità alle Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Calderoli ci ha confermato di considerare la revisione della legge sulle Province tra le sue priorità e ci ha garantito il suo impegno ad intervenire per restituire dignità istituzionale a questi enti, con la piena legittimazione democratica, l'ampliamento delle funzioni e la garanzia delle risorse necessarie". È il commento del presidente dell'Upi Michele de Pascale al termine dell'incontro avuto con il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli, nell'ambito delle consultazioni che il ministro ha avviato per discutere del percorso di attuazione dell'autonomia differenziata. "Ci auguriamo che il governo - aggiunge - riesca a portare a termine questo percorso, che riteniamo essenziale anche per una corretta attuazione dell'autonomia differenziata, valorizzando il ruolo fondamentale degli enti locali come realtà più capillare e prossima ai cittadini". (segue) (Rin)