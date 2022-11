Campania: Taglialatela (Campo Sud), De Luca parla di covid ma dimentica le inchieste che lo riguardano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A leggere le critiche del nostro governatore sulle misure nazionali in tema di covid mi chiedo se De Luca abbia dimenticato che la sua amministrazione rimane coinvolta in pesanti inchieste della magistratura che riguardano gravi reati in tema di regolarità di gare e rispetto delle procedure". Queste le dichiarazioni di Marcello Taglialatela, presidente della Associazione Campo Sud, che con i suoi dieci esposti alla magistratura ha contestato la Regione Campania sull'utilizzo delle ingenti risorse economiche sperperate durante l'emergenza sanitaria. "De Luca - ha aggiunto - abbaia alla luna ma le sue responsabilità politiche e personali sono tali da rendere ridicole le sue critiche". "Quando ci saranno i rinvii a giudizio nei confronti dei vertici regionali della sanità campana si porrà il tema del suo nuovo commissariamento", ha concluso. (Ren)