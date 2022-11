Cultura: sabato al Museo-Frac di Baronissi inaugurazione della mostra dedicata a Giovanni Timpani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 5 novembre, alle ore 18.30, sarà inaugurata la mostra "Giovanni Timpani. L'ombra del giorno", che presenta opere che l'artista ha realizzato tra il 2015 al 2022. L'esposizione si iscrive nel programma di attenzione all'ambito artistico in area regionale, rivolta soprattutto ai giovani artisti, progetto che, da anni, il Museo-FRaC di Baronissi, comune in provincia di Salerno, porta avanti. In esposizione, quaranta opere della sua produzione grafica; incisioni all'acquaforte, acquatinta, puntasecca, bulino ma anche serigrafia, in parte realizzate nella calcografia Il Laboratorio di Nola. "Con la mostra dedicata al giovane incisore campano, Giovanni Timpani – ha osservato Gianfranco Valiante sindaco di Baronissi nella presentazione al catalogo pubblicato da Gutenberg Editore – , riparte la nuova stagione espositiva del Museo-FRaC Baronissi. Riparte nel solco che, per venti anni, ha caratterizzato e caratterizza la sua attività di studio e di promozione di quanto avviene nel mondo dell'arte contemporanea, soprattutto nelle nuove generazioni, attive nella regione Campania. È una mission attenta alle realtà vive in tanti ateliers e, al tempo stesso, propone una vivacissima offerta culturale, operativa, con una intensa attività espositiva, frutto di ricerche condotte da giovani studiosi d'arte, da critici che hanno trovato nel 'laboratorio FRaC' un luogo di formazione, non solo teorico. A Baronissi, le molteplici offerte culturali che toccano più campi d'interesse, hanno fatto registrare, negli anni, una crescita del consenso verso la nostra realtà". (segue) (Ren)