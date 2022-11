Scuola: Valditara ai ragazzi, coltivate i talenti, non rinunciate a vostra unicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettetevi alla prova, coltivate i talenti e non rinunciate mai alla straordinaria ricchezza che c’è in ciascuno di voi. Non rinunciate a pretendere che la scuola abbia la missione di portare alla luce la vostra preziosa unicità. Voi siete unici”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in apertura della cerimonia di premiazione delle opere vincitrici della Mostra-Concorso IV Biennale Nazionale dei Licei artistici, presso la Sala “Aldo Moro” del ministero.(Rin)