Torino: stop a scorta Masciari, l'imprenditore legge testamento in commissione Legalità

- Lo scorso 15 ottobre, dopo 25 anni, è stata rimossa la scorta all'imprenditore Pino Masciari che aveva denunciato i tentativi di estorsione da parte della 'ndrangheta. Questa mattina l'imprenditore ha letto simbolicamente il suo testamento in commissione Legalità del Comune di Torino per ricordare che, "la 'ndrangheta non dimentica e qualora succedesse qualcosa a me e alla mai famiglia, riterrò gli organi competenti come responsabili". Sulla vicenda negli scorsi giorni il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Marco Grimaldi ha presentato un interpellanza al Governo. (Rpi)