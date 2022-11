Napoli: de Magistris (Up), una legge per la movida? De Iesu pensi al controllo del traffico e del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore De Iesu forse è un po' confuso e dice delle cose veramente fuori dalla grazia di Dio: per intervenire sulla movida non c'è bisogno di una legge ad hoc, piuttosto pensi ai settori di sua competenza, come traffico e monitoraggio del territorio che sono ormai fuori controllo. Ma l'assessore della Giunta Manfredi cammina per Napoli? Un'amministrazione comunale che con tutti i soldi che ha avuto dal governo Draghi finora sta solo inaugurando le opere che abbiamo progettato e realizzato negli anni scorsi, palesando la manifesta incapacità di un sindaco invisibile ed inesistente." Lo ha dichiarato Luigi de Magistris oggi a "Lente di ingrandimento" condotta da Fabiola Conson su Televomero. (Ren)