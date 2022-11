Rave: Nappi (Lega), De Luca che parla di rispetto dei diritti è una barzelletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca che parla di rispetto dei diritti è una barzelletta! E tra l'altro non fa per niente ridere. I campani non hanno dimenticato le sue ordinanze anti governative e da stato di polizia, non hanno dimenticato le minacce del 'lanciafiamme', né il coprifuoco indiscriminato imposto in Campania anche dopo la fase emergenziale della pandemia. De Luca smetta di prendere in giro i cittadini con queste uscite buone soltanto ad accreditarsi per la scalata alla segreteria del Pd, e sappia che da lui non prendiamo lezioni su sicurezza e legalità". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)