Ucraina: Villani (M5S), gli attivisti dell'Agro nocerino sarnese sabato 5 novembre saremo a Roma per la manifestazione in favore della pace

- "L'invito di Giuseppe Conte per una grande manifestazione di piazza per la pace senza sigle e senza bandiere ha visto l'adesione di decine di associazioni e la mobilitazione di numerosi gruppi organizzati di cittadini che si ritroveranno sabato 5 novembre a Roma per un grande evento di testimonianza in favore della Pace! La grande famiglia dei portavoce, iscritti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle risponderà alla chiamata del Presidente Conte partecipando attivamente all'organizzazione sui territori di iniziative locali e fornendo supporto all'organizzazione dell'evento del prossimo 5 novembre sempre nel rispetto della neutralità politica delle iniziative. E' un momento che richiede la partecipazione di tutti, nessuno escluso, ecco perché da già Parlamentare sto offrendo la possibilità di partecipare, organizzando un pullman che parte alle 8 da Sarno, con fermate ad Angri e Scafati con destinazione Roma". A dirlo è stata la già parlamentare del Movimento 5 stelle Virginia Villani. "È una mobilitazione apartitica promossa dalla rete 'Pace e disarmo', una realtà nazionale composta da associazioni, società civile e da donne e uomini preoccupati per un'escalation militare che ci sta portando giorno dopo giorno verso il punto di non ritorno di una guerra atomica. Scenderemo in piazza il 5 novembre a fianco dei cittadini e delle associazioni senza bandiere, né simboli di partito perché la pace non deve avere colori politici", ha concluso Villani. (Ren)