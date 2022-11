Napoli: il sindaco Manfredi al cimitero di Poggioreale per le cerimonie del 2 novembre - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della giornata commemorativa dei defunti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto presso il Cimitero di Poggioreale alle cerimonie in programma. Dopo la visita in forma privata alla Cappella Pettirossi e alla Cappella Petrucci sono stai deposti cuscini di fiori bianchi alla Cappella degli "Undici Fiori del Melarancio", alla tomba di Annalisa Durante ed a quelle dei Presidenti Giovanni Leone ed Enrico De Nicola. Alle ore 10.30, nella Chiesa Madre, I'Arcivescovo Monsignor Domenico Battaglia ha celebrato la messa pontificale. L'arcivescovo Battaglia ed il sindaco Manfredi si sono soffermati nei luoghi dei crolli avvenuti nel cimitero di Poggioreale nei mesi di gennaio e ottobre scorsi. Qui hanno deposto corone di fiori e pregato insieme. Alla cerimonia hanno preso parte autorità cittadine e l'assessore alla Salute e al verde, con delega ai cimiteri, Vincenzo Santagada(Ren)